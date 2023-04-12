جدة.. الأمانة تشدد الرقابة على المنشآت مع حلول العشر الأواخر من رمضان

كثفت أمانة محافظة جدة أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية، تزامنًا مع العشر الأواخر من شهر رمضان، والتي تشهد تزايدًا في أعداد المتسوقين وإقبالًا على عدد من الأنشطة والمنتجات الاستهلاكية.