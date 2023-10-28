"الزعاق": مبشرات الأمطار الوسمية مستمرة اليوم على مناطق عدة

وأضاف الزعاق؛ أنه من محاسن التوقيت لهذا الإعصار، أنه نشر الرطوبة التي تنقلها الرياح الجنوبية إلى الأماكن الوسطى والشمالية وأجزاءٍ من الشرقية والغربية للمملكة.