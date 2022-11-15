"تقويم التعليم" تنهي اختبارات الفترة الأولى لمنح الرخصة المهنية للمعلمين

أنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب، يوم أمس، اختبارات الفترة الأولى (الاختبار التربوي) للمعلمين والمعلمات الراغبين منهم في الحصول على الرخصة المهنية، والذي استمر منذ يوم الجمعة الماضية .
وتفصيلاً، أنهى المعلمون والمعلمات اختبار الفترة الأولى "الاختبار التربوي"، بعد أن توافدوا منذ الجمعة الماضية على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية لإجراء الاختبار.
وجاء ذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي؛ وبهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).
ومن المقرر أن تجرى بعد شهرين اختبارات التخصص في الفترة الثانية من اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات الراغبين في أداء اختبار الرخصة.