"تقويم التعليم" تنهي اختبارات الفترة الأولى لمنح الرخصة المهنية للمعلمين

وجاء ذلك ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية، وذلك للسنة الثالثة على التوالي؛ وبهدف تطبيق إجراءات اختبارات الرخصة المهنية بعد أن أُجري في العامَيْن الماضيَيْن (اختبار تخصص واختبار عام).