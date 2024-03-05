التصنيع المحلي يدفع سوق الأدوية في السعودية لتحقيق 11.5 مليار دولار بحلول 2032

ويتوقع أن يصل حجم سوق الأدوية في السعودية، إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2032، بعد أن بلغ 9.2 مليار دولار في عام 2023؛ ما يمثل معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 2.52%.