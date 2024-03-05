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التصنيع المحلي يدفع سوق الأدوية في السعودية لتحقيق 11.5 مليار دولار بحلول 2032
يشهد سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية نمواً قوياً، مدعوماً بالطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية والتحول الإستراتيجي نحو التصنيع المحلي.
ويتوقع أن يصل حجم سوق الأدوية في السعودية، إلى 11.5 مليار دولار بحلول عام 2032، بعد أن بلغ 9.2 مليار دولار في عام 2023؛ ما يمثل معدل نمو سنوي مركباً يبلغ 2.52%.
ويُعزى هذا التوسع في المقام الأول، إلى التحولات الديموغرافية في البلاد، والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، وتشجيع التصنيع المحلي.