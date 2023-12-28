"ابن حثلين": جائزة "أفضل حضور" للمنقيات ستكون من نصيب منقية "باشات شمر"

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن استحداث جائزة "أفضل حضور" للمنقيات في المهرجان؛ مشيرًا إلى أن الجائزة هذا العام ستكون من نصيب منقية "باشات شمر" لرجل الأعمال خالد بن جدعان اللغيصم نظرًا للعرض المميز، والحضور الجماهيري الكبير، وسيتسلم الجائزة من راعي الحفل في ختام المهرجان.
وأشاد "ابن حثلين" خلال اتصال هاتفي، ببرنامج مجلس الصياهد بفكرة الرعاية للشركات التي استحدثها رجل الأعمال خالد اللغيصم لأول مرة في تاريخ مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل؛ إذ تجاوز عدد الشركات الراعية لمنقية "باشات شمر" أكثر من 45 شركة راعية؛ مؤكدًا أن الفكرة فريدة ونوعية وجذبت أسماء شركات كبرى لأرض الصياهد.
وأكد "ابن حثلين" أن جائزة "أفضل حضور" للمنقيات التي تم استحداثها سيتم اعتمادها في المواسم القادمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.