"ابن حثلين": جائزة "أفضل حضور" للمنقيات ستكون من نصيب منقية "باشات شمر"

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، المشرف العام على مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين عن استحداث جائزة "أفضل حضور" للمنقيات في المهرجان؛ مشيرًا إلى أن الجائزة هذا العام ستكون من نصيب منقية "باشات شمر" لرجل الأعمال خالد بن جدعان اللغيصم نظرًا للعرض المميز، والحضور الجماهيري الكبير، وسيتسلم الجائزة من راعي الحفل في ختام المهرجان.