حائل.. أمير المنطقة يرعى افتتاح المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية وتطبيقاتها

وأكد أن جامعة حائلَ ستكون بيئةً للابتكارِ واستنباتِ الأفكارِ الرائدةِ؛ لتقديمِهَا لأبناءِ هذا الوطنِ المعطاءِ ولنقدمَ الرعايةَ العلميّةَ لتكونَ جامعةُ حائلَ جامعةَ المبتكرينَ، مبيناً أن الجامعة حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة أمير منطقة حائل "بصمة" في عددٍ منَ المساراتِ، ومنهَا مسارُ "مبادرةٍ" عنِ المسابقةِ الوطنيةِ للابتكارِ "عصفٍ"، كمَا حققتْ عدداً منَ الإنجازاتِ، ومنْهَا الحصولُ علَى المركزِ السادسِ لأعلى الجهاتِ تقدّماً في قياسِ التحوّلِ الرقميِّ، والحصولُ على المركزِ الرابعِ منْ بينِ أفضلِ الجهاتِ الحكوميةِ في استخدامِ التقنياتِ الناشئةِ، كمَا رُشحت الجامعةُ مؤخراً للمنافسةِ على جوائزِ الاتحادِ الدوليِّ للاتصالاتِ، بالتعاونِ معَ برنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائيِّ.