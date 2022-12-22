"الغذاء والدواء" تشارك في مناقشات خطة هيئة الدستور الغذائي للفترة 2020-2025م

وتعدّ المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء، منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" الذي يضمّ 17 دولة، وترأس "الغذاء والدواء" وتشارك بفعالية في عدد من اللجان الفنية ومجموعات العمل الإلكترونية المعنية بوضع المواصفات الدولية.