"الغذاء والدواء" تشارك في مناقشات خطة هيئة الدستور الغذائي للفترة 2020-2025م

شاركت الهيئة العامة للغذاء والدواء في اجتماعات اللجان الفنية التابعة لهيئة الدستور الغذائي "CODEX" المنعقدة في مدينتي سان دييغو الأمريكية وروما الإيطالية.
وشهد الاجتماع استعراض ومناقشة مخرجات عمل اللجان الفنية "الدهون والزيوت، والتغذية والأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، والملوثات ومتبقيات المبيدات"، واعتماد عدد من المواصفات الغذائية؛ أبرزها مواصفة الزعفران والحدود القصوى لمتبقيات مجموعة من المبيدات في السلع.
وتمت مناقشة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لهيئة الدستور الغذائي للفترة 2020-2025م، واستُعرضت نتائج الدراسة الاستقصائية بخصوص أثر استخدام مواصفات هيئة الدستور، إضافةً إلى القضايا الناشئة عن منظمتَي الأغذية والزراعة والصحة العالمية.
وأبدى وفد "الهيئة" خلال اجتماع اللجنة المعنية بصحة الغذاء لهيئة الدستور الغذائي "CCFH53"؛ الرأي حيال الموضوعات الفنية المطروحة من قبل اللجنة.
وقدّم الوفد دعمه لمشروع ورقة مناقشة حول مراجعة الإرشادات الخاصة بالمبادئ العامة لنظافة الأغذية للسيطرة على مسببات أمراض أنواع الضمة في المأكولات البحرية "CXG 73-2010".
وتعدّ المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للغذاء والدواء، منسقًا ومستضيفًا للجنة التنسيقية لدول إقليم الشرق الأدنى التابعة لهيئة الدستور الغذائي "الكودكس" الذي يضمّ 17 دولة، وترأس "الغذاء والدواء" وتشارك بفعالية في عدد من اللجان الفنية ومجموعات العمل الإلكترونية المعنية بوضع المواصفات الدولية.