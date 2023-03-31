شاهد.. كوادر وطنية مؤهلة تتحدث عدة لغات بمنظومة متكاملة لخدمة المعتمرين بمطار جدة

وأوضح النقيب عبدالرحمن القثامي، أن الجوازات بمطار الملك العزيز الدولي بجدة تضاعف الجهود في هذه الآونة لاستيعاب الرحلات المتواصلة للمعتمرين والقادمين من كافة دول العالم؛ من خلال الكادر البشري المؤهل والأجهزة التقنية عالية الجودة، ولدينا منظومة أمنية خدمية متكاملة، وصالات مجهزة تعمل على مدار الساعة.