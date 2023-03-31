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شاهد.. كوادر وطنية مؤهلة تتحدث عدة لغات بمنظومة متكاملة لخدمة المعتمرين بمطار جدة
الجوازات تواصل الجهود لاستيعاب الرحلات المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين للمحافظة
تواصل الجوازات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الجهود في استقبال ضيوف الرحمن على مدار الساعة؛ لاستيعاب الأعداد المتزايدة لشهر رمضان المبارك.
وأظهر مقطع فيديو الكوادر المؤهلة بالجوازات السعودية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حسن استقبالهم لضيوف الرحمن بعدة لغات، وتقدم لهم جميع التسهيلات في إجراءات دخولهم عبر تقنيات حديثة.
وأوضح النقيب عبدالرحمن القثامي، أن الجوازات بمطار الملك العزيز الدولي بجدة تضاعف الجهود في هذه الآونة لاستيعاب الرحلات المتواصلة للمعتمرين والقادمين من كافة دول العالم؛ من خلال الكادر البشري المؤهل والأجهزة التقنية عالية الجودة، ولدينا منظومة أمنية خدمية متكاملة، وصالات مجهزة تعمل على مدار الساعة.