"أغلفة كتبها لوحات فنية".. دار نشر سعودية توظّف الفن التشكيلي في اجتذاب الأطفال للقراءة

لأول وهلة قد يبدو لناظرَيك أن "دار أروى العربية للنشر"، المشاركة في معرض الرياض للكتاب، تعرض لوحات تشكيلية صغيرة، لكن مع اقترابك بضْعَ خطوات تكتشف أن اللوحات التشكيلة التي بدت لك هي أغلفة كتب للأطفال، وأن منهجية عمل الدار، وهي دار نشر سعودية، قائمة على توظيف إبداعات الفن التشكيلي في اجتذاب الأطفال إلى القراءة، وتنمية شغفهم بها؛ بحسب ما ذكرت لـ"سبق" مسؤولة دار أروى العربية للنشر، سعدي جمال.