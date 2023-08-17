المملكة وإيران تتطلعان إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، أن المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلعان إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك استمراراً للخطوات المتخذة تجاه تنفيذ قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، مثمناً قرار إيران بدعم ترشح المملكة لاستضافة إكسبو 2030.
وأشار وزير الخارجية في المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، إلى الرغبة الصادقة والجدية للمملكة وإيران في تنفيذ بنود الاتفاق الذي يعود بالنفع على البلدين والشعبين، من خلال تعزيز الثقة المتبادلة، وتوسيع نطاق التعاون وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وأعرب عن تطلع المملكة لزيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي إلى المملكة بناءً على الدعوة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - إلى الرئيس الإيراني
وقال: إن استئناف بعثات المملكة وإيران أعمالها، ومباشرة سفير المملكة المعين لدى إيران والسفير الإيراني المعين لدى المملكة مهام أعمالهما خطوة أخرى لتطوير العلاقات بين البلدين.
وجدد وزير الخارجية حرص المملكة على بحث سبل تفعيل الاتفاقيات السابقة مع إيران، وخاصةً المتعلقة بالجوانب الأمنية، والاقتصادية، مع أهمية استمرار التشاور والتنسيق في الفترة المقبلة بين وزارتي الخارجية في البلدين.
وفي ختام مداخلته، أعاد التأكيد على أهمية تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، متطلعاً إلى الاستمرار في التعاون مع الجانب الإيراني، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات تبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.