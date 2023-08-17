المملكة وإيران تتطلعان إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

وفي ختام مداخلته، أعاد التأكيد على أهمية تنفيذ بنود ما تم الاتفاق عليه بين البلدين، متطلعاً إلى الاستمرار في التعاون مع الجانب الإيراني، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقات تبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.