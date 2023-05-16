"أمانة الرياض" ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال مارس 2023

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر مارس الماضي، بهدف تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وتضمنت مؤشرات الأداء شهر مارس، مؤشر أداء أعمال الحفريات بمدينة الرياض خلال الشهر، وتصدّرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصداراً للرخص بـ 15702رخصة، فيما تذيلت القائمة شركة ربط التقنية للاتصالات بـ 8 رخص فقط.
وبلغت رخص الحفريات خلال مارس 10786، فيما كان إجمالي الرخص خلال عام، 31266 رخصة في 2023.
وفيما يخص نسبة معالجة الشكاوى، جاءت شركة اتحاد الاتصالات وشركة ربط تقنية الاتصالات في مقدمتها بنسبة معالجة 100%، تلتها الاتصالات السعودية 91.3%، أمانة منطقة الرياض 69%، وحل مركز مشاريع مدينة الرياض في ذيل القائمة بنسبة 32%.