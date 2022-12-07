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"السديس": صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين

انطلاقًا من حرص القيادة على اختيار المشايخ ذوي الكفاءة والعلم الشرعي لهذه المهمة
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-
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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن صدور الموافقة الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على مشاركة كل من إمام المسجد الحرام الشيخ الأستاذ الدكتور ياسر الدوسري في الخطابة بالمسجد الحرام, وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور خالد المهنا, وإمام المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي في الخطابة بالمسجد النبوي.

وأكد الرئيس العام على اهتمام وحرص القيادة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز
الشيخ د. ياسر الدوسري
الشيخ د. خالد المهنا
الشيخ د. أحمد الحذيفي

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