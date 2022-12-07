"السديس": صدور الموافقة الكريمة على مشاركة عدد من الأئمة في الخطابة بالحرمين

وأكد الرئيس العام على اهتمام وحرص القيادة على اختيار المشايخ المناسبين من ذوي الكفاءة والقدرة والعلم الشرعي للخطابة في الحرمين الشريفين لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال رسالة الوسطية والاعتدال من منابر الحرمين الشريفين إلى العالم أجمع.