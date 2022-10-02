"التدريب التقني والمهني" تستعرض تجربتها في تطوير المهارات المستقبلية وشراكاتها

كما أوضح الزنيدي خلال مشاركته في جلسة القيادات التعليمية أن السعودية تولي اهتمامًا عاليًا لوضع سياسات وتنظيمات تساهم في تنمية المهارات، وجعلها مستدامة، وتقديم الدعم والتسهيلات لضمان وصول التدريب لمختلف المناطق، وذلك من خلال العمل على توسيع نطاق التدريب التقني والمهني حتى يصل إلى جميع المتدربين على جميع المستويات، وضمان أن تكون تجربة التدريب مميزة وفاعلة.