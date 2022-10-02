"التدريب التقني والمهني" تستعرض تجربتها في تطوير المهارات المستقبلية وشراكاتها

شارك وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في القمة الآسيوية للتعليم والمهارات، التي عُقدت في مدينة بنغالو في الهند في 19ـ 21 سبتمبر 2022م.
وجاءت مشاركة نائب المحافظ للتدريب، الدكتور عادل الزنيدي، بورقة علمية، تحدَّث فيها عن استراتيجية المؤسسة ومنجزاتها، ودورها في تطوير المهارات؛ لتتناسب مع سوق العمل المتغير.. مستعرضًا دعم القيادة العليا في السعودية لقطاع التدريب حتى أصبحت أكبر مؤسسة تدريب تقني في الشرق الأوسط من حيث عدد المتدربين والانتشار الواسع للمنشأة التدريبية.
كما أوضح الزنيدي خلال مشاركته في جلسة القيادات التعليمية أن السعودية تولي اهتمامًا عاليًا لوضع سياسات وتنظيمات تساهم في تنمية المهارات، وجعلها مستدامة، وتقديم الدعم والتسهيلات لضمان وصول التدريب لمختلف المناطق، وذلك من خلال العمل على توسيع نطاق التدريب التقني والمهني حتى يصل إلى جميع المتدربين على جميع المستويات، وضمان أن تكون تجربة التدريب مميزة وفاعلة.
وأكد أن التدريب التقني والمهني بالسعودية يعمل على تجويد وتطوير التدريب بالتعاون مع القطاعَيْن التجاري والصناعي؛ لتحسين فاعلية التدريب ونوعيته، وتحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية، التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتسعى للتعاون الدولي في سبيل تحقيقها.. فالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لديها تجارب ناجحة في منظومة التدريب العالمي من خلال الشراكات الاستراتيجية، واستضافة الكليات العالمية لبناء القدرات البشرية المؤهلة لدخول سوق العمل المحلي بمواصفات عالمية، تحقق تطلعات السعودية، وتدعم مشاريع الرؤية الضخمة.
الجديد بالذكر أن هذا المنتدى العالمي ناقش الممارسات المستقبلية في التعليم، والتقى به العديد من صانعي التغيير لمناقشة المهارات المستقبلية في التعليم، وعرض أفضل الممارسات في البلدان الآسيوية، وتبادُل السياسات والاستراتيجيات والأفكار التي تؤدي إلى بدء مذكرات تفاهم، تدعم الاستدامة في قطاعات التعليم والتدريب.
وفي ختام المؤتمر ثمَّن القائمون على القمة مشاركة المملكة العربية السعودية من خلال الممثلين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقدَّموا شكرهم وتقديرهم. وشارك وفد المؤسسة، ممثلاً بالدكتور عادل الزنيدي، في توزيع جوائز IDA للتعليم العالي على الفائزين.