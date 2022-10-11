"الصحة" تطلق فعاليات الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية

يُذكر أن المؤسسات الصحية التي تلتزم بتطبيق مبادرة صديق الطفل خلال عامي 2020- 2022، بلغ عددها (33) ما بين مستشفى ومركز صحي داخل وخارج وزارة الصحة.. وتم تدريب عدد 5000 من الكوادر الصحية في مجال الرضاعة الطبيعية لعام 2021، وأخيرًا تم تدريب عدد 29 مدربًا مركزيًّا على مستوى المملكة من كل القطاعات الصحية خلال عامي 2020- 2021.