"الصحة" تطلق فعاليات الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية

أطلقت وزارة الصحة، فعاليات الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية؛ وذلك خلال الفترة من 13- 17/ 3/ 1444هـ، تحت شعار "لننهض بالرضاعة الطبيعية، نثقف وندعم"، وهو شعار عالمي تحتفل به جميع الدول عالميًّا.
ويهدف الشعار إلى إيصال عدد من الرسائل؛ منها تعريف الأفراد بدورهم في دعم الرضاعة الطبيعية، وترسيخ دعم الرضاعة الطبيعية كجزء من التغذية الجيدة والأمن الغذائي، إضافة إلى المشاركة مع الأفراد والمنظمات في دعم الرضاعة الطبيعية.
وذكرت "الصحة" أن برنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية بالإدارة العامة للتغذية؛ يقوم بعدد من الفعاليات والمحاضرات التوعوية واللقاءات الافتراضية؛ منها (حليب الأم، وتغذية الخدج وحديثي الولادة)، ومحاضرة (لننهض بالرضاعة الطبيعية.. نثقف وندعم).
وتشارك المؤسسات الصحية بالمديريات والتجمعات الصحية والقطاعات الصحية الأخرى، في تفعيل هذا الأسبوع؛ لتعزيز ودعم حماية الرضاعة الطبيعية.
وأوضحت "الصحة" أن دراسات نسبة الرضاعة الطبيعية عند الخروج من المستشفى، تصل إلى 90%، وتقل النسبة إلى 30% عند عمر 3 أشهر، بإدخال التغذية الصناعية.. وتستمر الرضاعة الطبيعية مع التغذية الصناعية حتى عمر سنتين بنسبة 3.2%.
يُذكر أن المؤسسات الصحية التي تلتزم بتطبيق مبادرة صديق الطفل خلال عامي 2020- 2022، بلغ عددها (33) ما بين مستشفى ومركز صحي داخل وخارج وزارة الصحة.. وتم تدريب عدد 5000 من الكوادر الصحية في مجال الرضاعة الطبيعية لعام 2021، وأخيرًا تم تدريب عدد 29 مدربًا مركزيًّا على مستوى المملكة من كل القطاعات الصحية خلال عامي 2020- 2021.