أمير الشرقية مهنئًا القيادة بـ"يوم التأسيس": راية المملكة "العز والتوحيد"

وقال الدكتور "الحنيحن": بعد تأسيس الدولة السعودية الأولى أصبحت الدرعية عاصمةً لها ورمزًا للحضارة ومنارةً للعلم والثقافة، وما تحقّق حتى الآن فعلًا هو تأكيد عملي ملموس على استمرار مسيرة النماء ورسوخ الانتماء، وهو امتدادٌ لإنجازات الإمام المؤسس من أجل رفعة الوطن وعزته ورخائه، بالرغم من جميع التحديات الإقليمية والدولية التي واجهها في أثناء مرحلة التأسيس، فإنها كانت فرصةً إيجابية حقق بها نجاحًا عظيمًا، وبحكمته الحازمة في اتخاذ القرار المناسب في وقته المناسب بقيت هذه الدولة في صدارة الدول التي تضع مصلحة شعبها في المقام الأول".