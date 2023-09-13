عن "مريضة جدة" يا وزير الصحة!! "نسيب": أنفقت أسرتها والوزارة ملايين الريالات والمستشفى الخاص لم يُشخّص حالتها حتى الآن

يتوجّه الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب إلى وزير الصحة فهد الجلاجل بنداء عاجل، متمنيًا منه النظر إلى حالة مريضة في مدينة جدة، بدأت رحلتها العلاجية مع تأمين ابنها، بأحد المستشفيات الخاصة بمبالغ ضخمة، وصلت إلى ملايين الريالات، ثم تكفلت وزارة الصحة مشكورة برعايتها وعلاجها على نفقتها، أيضاً ملايين الريالات، "لينتهي كل هذا دون أن يصل هذا المستشفى إلى تشخيص للحالة"!
وفي مقاله "حكاية مريضة يا وزير الصحة!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "جهود وزارة الصحة هي جهود مشكورة، وعنايتها بالإنسان هي حقيقة لواقع يُقدِّره الجميع لهذه الوزارة، التي تدفع مليارات الريالات من أجل صحة الإنسان وحياة الإنسان.. ولأن الأمر مهم، ويهم كل الناس، قررت أنقله من هذه الزاوية لمعالي وزير الصحة الموقر، في حكاية قصيرة جداً لمريضة بدأت رحلتها العلاجية مع تأمين ابنها، والذي غطى نفقات علاجها في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة جدة بمبالغ ضخمة، وصلت إلى ملايين الريالات، وحين انتهت بوليصة التأمين، تكفلت وزارة الصحة مشكورةً برعايتها وعلاجها على نفقتها، وهو عمل كلّف الوزارة أيضًا ملايين الريالات، تخيلوا كل هذا انتهى دون أن يصل هذا المستشفى إلى تشخيص للحالة!! أو حتى شفائها، بل ترك المريضة في حالة مؤلمة مبكية.. (لا) والغريب في كل هذا، هو أنه لم يمنحها حتى فرصة للمراجعة، ليطمئنّ على صحة المريضة!! والتي باتت تعاني من كثير، ومن متاعب شتى".
ويضيف "نسيب" قائلًا: "إلى هنا والحكاية لم تنتهِ بعدُ، بل لا تزال معاناة المريضة مستمرة مع مرضها وعجزها، وكِبَر سنها، وتعبها وتعب أبنائها وبناتها، الذين لا يزالون يدورون في دوائر مغلقة، أرهقت أمّهم جدًا، ووضعتهم في حالة مأساوية، ولأن للتفاصيل حكايات طويلة، فإني أتمنى أن تتواصل معي إدارة العلاقات العامة في وزارة الصحة؛ لأطلعهم على كل التفاصيل الصغيرة، ليس إلا من أجل هذه الأرض الحريصة على رعاية أبنائها، الذين يؤمنون أنهم في عيون بلادهم".
وينهي "نسيب" قائلًا: "هنا وطني، وهذه هي أرضي التي تنتج للإنسان كل مبررات الحياة، وتدفع بالغالي والنفيس من أجل صحة الإنسان وسلامته.. حفظ الله بلادي وحفظ قيادتها من كل شر".