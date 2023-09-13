عن "مريضة جدة" يا وزير الصحة!! "نسيب": أنفقت أسرتها والوزارة ملايين الريالات والمستشفى الخاص لم يُشخّص حالتها حتى الآن

وفي مقاله "حكاية مريضة يا وزير الصحة!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "نسيب": "جهود وزارة الصحة هي جهود مشكورة، وعنايتها بالإنسان هي حقيقة لواقع يُقدِّره الجميع لهذه الوزارة، التي تدفع مليارات الريالات من أجل صحة الإنسان وحياة الإنسان.. ولأن الأمر مهم، ويهم كل الناس، قررت أنقله من هذه الزاوية لمعالي وزير الصحة الموقر، في حكاية قصيرة جداً لمريضة بدأت رحلتها العلاجية مع تأمين ابنها، والذي غطى نفقات علاجها في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة جدة بمبالغ ضخمة، وصلت إلى ملايين الريالات، وحين انتهت بوليصة التأمين، تكفلت وزارة الصحة مشكورةً برعايتها وعلاجها على نفقتها، وهو عمل كلّف الوزارة أيضًا ملايين الريالات، تخيلوا كل هذا انتهى دون أن يصل هذا المستشفى إلى تشخيص للحالة!! أو حتى شفائها، بل ترك المريضة في حالة مؤلمة مبكية.. (لا) والغريب في كل هذا، هو أنه لم يمنحها حتى فرصة للمراجعة، ليطمئنّ على صحة المريضة!! والتي باتت تعاني من كثير، ومن متاعب شتى".