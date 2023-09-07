"الامتثال البلدي" بين الماضي والحاضر.. هكذا تم توظيف التقنية الحديثة

وأظهرت قصاصة في إحدى الصحف الورقية حثّ أمانة العاصمة المقدسة لأحد العملاء على الامتثال البلدي قبل عقود من الزمن؛ فيما أظهر الجانب الآخر من المنشور توظيف التقنية الحديثة في الامتثال البلدي في الوقت الحالي، ما يعكس التطور الذي شهده القطاع على مر السنوات وفق ما توليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الاهتمام بهذا القطاع الحيوي.