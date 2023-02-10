"إغاثي الملك سلمان" يدشّن مشروع توزيع المساعدات الطارئة خلال الشتاء في "مسيلة المهرة" باليمن

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، ألف سلة غذائية في مديرية أتشين بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها ستة آلاف فرد، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.