"إغاثي الملك سلمان" يدشّن مشروع توزيع المساعدات الطارئة خلال الشتاء في "مسيلة المهرة" باليمن

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة خلال موسم الشتاء بمديرية المسيلة في محافظة المهرة، يستفيد منه 700 فرد في مديريتَي المسيلة ومنعر بالمهرة.
وتهدف المساعدات إلى توفير الدفء لـ 1100 أسرة من النازحين والفئات الأشد احتياجاً في محافظات: مأرب وحضرموت والمهرة، من خلال توزيع ألف خيمة وألف حقيبة إيوائية.
وأشاد مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية المسيلة تركي مسلم الدحيمي؛ بتدخلات مركز الملك سلمان للإغاثة في تخفيف معاناة الأسر الأشد احتياجاً في مواجهة ظروف الشتاء القاسية.
تأتي هذه الجهود في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لتخفيف معاناة النازحين والأسر الأكثر تضرراً في اليمن خلال فصل الشتاء الحالي.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، ألف سلة غذائية في مديرية أتشين بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها ستة آلاف فرد، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي.
يأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
من جهة أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 540 حقيبة شتوية في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 3780 متضرراً من الفيضانات.
جاء ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.