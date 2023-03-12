رئيس بعثة "المكتب الدولي للمعارض": المملكة ومدينة الرياض لديهما جميع المقومات لاستضافة "إكسبو 2030"

فيما قدّم الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزس، الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي استُقبِلت بها البعثة، وقال: "إني أشكر حكومة المملكة على التجربة الفريدة التي حظينا بها خلال الخمسة أيام الماضية، تعرفنا فيها ليس فقط على المملكة، بل أيضًا على شعبها، وطموحاته وتطلعاته المستقبلية، وأعتقد أنه عندما تسمعني أقول ذلك؛ فأنت تدرك أننا نرى معرض إكسبو، في عام 2030، يتناسب تمامًا مع البرنامج الذي اطلعنا عليه هذا الأسبوع، ومسيرة تطور المملكة على مدى السنوات القليلة الماضية".