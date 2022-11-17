زيارة ولي العهد إلى كوريا الجنوبية في 8 صور.. هذا ما حدث

اختتم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، زيارته الرسمية إلى دولة كوريا الجنوبية، والتي استمرت على مدار يومين.
وشهدت الزيارة الناجحة مباحثات رسمية ثنائية جمعته بالرئيس الكوري، ورئيس الوزراء الكوري، قبل أن يجتمع بمجموعة من رؤساء ومدراء الشركات الكورية الكبرى؛ لاستعراض فرص الاستثمار الواعدة في المملكة.
1- لحظة وصول ولي العهد إلى دولة كوريا الجنوبية في مستهل زيارته الرسمية واستقبال رسمي من رئيس الوزراء الكوري.
2- مراسم استقبال رسمية للأمير محمد بن سلمان فور وصوله.
3- ولي العهد يعقد في العاصمة الكورية سيئول جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء الكوري هان داك سو.
4- ولي العهد يلتقي الرئيس الكوري يون سوك يول بالمقر الرئاسي في سيئول
5- ولي العهد يدون كلمة في سجل زيارات المقر الرئاسي.
6- الأمير محمد بن سلمان ولقاء مع مجموعة من رؤساء الشركات الكورية الكبرى.
7- الرئيس الكوري يقيم مأدبة غداء على شرف الأمير محمد بن سلمان بمناسبة زيارته.
8- الرئيس الكوري يودع ولي العهد قُبيل مغادرته البلاد.