"المعجب": ذكرى يوم التأسيس تمثّل اعتزازَ دولة شامخة بقيادتها

وبيّن أن المنهج القويم الذي نشأ منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، الذي أكّدت عليه حكومتنا في الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش ونبذ العنف والغلو؛ أسهم بانعكاس ذلك الأثر على أفراد المجتمع من حيث الترابط والتلاحم والدفاع عن كل ما ينازع هذه اللحمة الوطنية؛ مما جعل توأمة المجتمع مع بعضهم البعض تنبذ الأفكار المتطرفة والفرق الضالة.