5 فرص عقارية بمزاد نخبة الخميس

أعلنت وكالة شرق أبها للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "نخبة الخميس " الحضوري وذلك يوم الخميس 27/06/2024م الموافق 21 ذو الحجة 1445هـ، وذلك بقاعة الجوسق بمدينة خميس مشيط من الساعة الرابعة مساء حتى التاسعة مساءً.
ويعرض المزاد 5 فرصة عقارية مميزة في مواقع استثنائية في أهم الأحياء بمدينة خميس مشيط.
وتعد المواقع تقع على أهم الطرق و الأحياء الحيوية كـطريق الملك فهد (خميس مشيط أبها)، وتتميز بقربها من الخدمات النوعية بمدينة خميس مشيط.
ويعتبر المزاد فرصة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب وكالة شرق أبها للمزادات بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0504746662 – 0504766622