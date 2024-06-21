5 فرص عقارية بمزاد نخبة الخميس

أعلنت وكالة شرق أبها للمزادات وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "نخبة الخميس " الحضوري وذلك يوم الخميس 27/06/2024م الموافق 21 ذو الحجة 1445هـ، وذلك بقاعة الجوسق بمدينة خميس مشيط من الساعة الرابعة مساء حتى التاسعة مساءً.