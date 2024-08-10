"الأمن البيئي" تطيح بـ3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بتبوك

تمكّنت قوة الاستجابة للطوارئ للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة تبوك؛ من القبض على "3" مواطنين هم: عبدالرحمن مانع الرشيدي، عبدالعزيز مانع الرشيدي، مشعل عبدالله الرشيدي؛ وذلك لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقيتا شوزن، و"3" أسلحة نارية، و"496" ذخيرة حيّة، و"4" كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وشدّدت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة "100,000" ريال، وعقوبة استخدام الأسلحة النارية في الصيد دون ترخيص غرامة "80,000" ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة "10,000" ريال، وعقوبة الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد فيها غرامة "5,000" ريال، وعقوبة صيد الحجل "10,000" ريال، وعقوبة صيد القمري "1500" ريال.
وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم "911" بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.