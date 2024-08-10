"الأمن البيئي" تطيح بـ3 مواطنين لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بتبوك

تمكّنت قوة الاستجابة للطوارئ للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمنطقة تبوك؛ من القبض على "3" مواطنين هم: عبدالرحمن مانع الرشيدي، عبدالعزيز مانع الرشيدي، مشعل عبدالله الرشيدي؛ وذلك لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم بندقيتا شوزن، و"3" أسلحة نارية، و"496" ذخيرة حيّة، و"4" كائنات فطرية مصيدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى الجهة المختصة.