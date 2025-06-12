النائب العام يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره في قرغيزستان لتعزيز التعاون القضائي

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتطويرًا لإجراءات الاتصال القضائي الدولي بين النيابة العامة السعودية ونظيرتها في قرغيزستان، لتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود وفق أفضل الممارسات القانونية الدولية في هذا الصدد.