"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، وعلى إجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية وحائل، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.