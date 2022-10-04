"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيَّأةً لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، وعلى إجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية وحائل، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول ليلاً شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10 - 26 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.