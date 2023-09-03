جدة.. حملة مشتركة تُصادر وتتلف 20 طن خضروات ولحوم مجهولة بأم الحمام

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال حملة مشتركة مع الجهات المعنية، 221 محلًّا عشوائيًّا في "أم الحمام" بشمال شرق المحافظة، وقامت بمصادرة وإزالة بسطات عشوائية، ضمن جهودها في منع الأنشطة العشوائية ومكافحة الظواهر السلبية والحد من التشوهات البصرية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.