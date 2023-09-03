جدة.. حملة مشتركة تُصادر وتتلف 20 طن خضروات ولحوم مجهولة بأم الحمام

أغلقت أمانة محافظة جدة خلال حملة مشتركة مع الجهات المعنية، 221 محلًّا عشوائيًّا في "أم الحمام" بشمال شرق المحافظة، وقامت بمصادرة وإزالة بسطات عشوائية، ضمن جهودها في منع الأنشطة العشوائية ومكافحة الظواهر السلبية والحد من التشوهات البصرية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
وأوضح رئيس بلدية طيبة المهندس محمد جابر الزهراني، أن الفِرَق الميدانية شاركت في حملة موسعة على منطقة "أم الحمام" والتي أسفرت عن إغلاق 221 من المحلات ومصادرة وإتلاف 20 طنًّا من الخضروات واللحوم مجهولة المصدر.
كما جرى مصادرة 8 أطنان من الخردوات، استمرارًا للجهود الميدانية المستمرة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية، ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.
ودعت الأمانة الجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة وعدم ممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المعنية.