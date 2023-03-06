مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة وأبها وحائل وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ37 مئوية؛ فيما سجلت أبها وحائل وطريف أقل درجة حرارة 12 مئوية.