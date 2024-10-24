ضمن مبادرة "تعزيز التواصل مع المقيمين".. إيقاعات ثقافية فلبينية في قلب الرياض

فريال عبدالرحمن، مقيمة مغربية في المملكة، عبّرت عن إعجابها بتنوع الفعاليّات قائلة: "لم أتوقع هذا الكم من التنوع، لقد استمتع أطفالي كثيرًا في مسرح الطفل، وقضينا وقتًا رائعًا في التعرف على ثقافة الفلبين، فعاليّة تجمع بين التعليم والترفيه، وهذا هو الشيء الجميل فيها".