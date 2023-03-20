برنامج تدريبي يستعرض آليات العمل وكفاءة الخدمات المقدمة لزائري المسجد النبوي

وتناول البرنامج الذي قدّمه مساعد الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية عبدالعزيز بن علي الأيوبي، بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة، بحضور ومشاركة وكلاء الرئيس العام والوكلاء المساعدين، رحلة زائر المسجد النبوي منذُ وصوله للمسجد، مستعرضاً كفاءة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، وأهمية الإخلاص والإتقان في العمل بما ينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن زائري المسجد النبوي، للارتقاء بمنظومة الأعمال المقدمة، وتمكين المصلين من أداء العبادة بيسر وسهولة في بيئة مطمئنة.