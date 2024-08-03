تنبيه أحمر ضمن 3 إنذارات لمكة المكرّمة.. حالة مطرية مصحوبة بصواعق رعديّة

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في مكة المكرّمة لحالة أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعديّة.
وتشمل الحالة التي تبدأ في الواحدة ظهر اليوم حتى الحادية عشرة مساءً، العاصمة المقدّسة.
وتوقّع المركز هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة برياحٍ شديدة السرعة، وانعدامٍ في مدى الرؤية الافقية، وصواعقَ رعديّة، وتساقط بَرَد، وجريان السيول.
وفي إنذارٍ باللون البرتقالي، نبَّه المركز محافظة الجموم بمكة المكرّمة لحالة أمطار متوسطة تُصحب برياحٍ شديدة السرعة وشبه انعدامٍ للرؤية وتساقط البَرَد والسيول وصواعقَ رعديّة حتى المساء.
وفي رابغ، تستمر حالة الأمطار الخفيفة المصحوبة بتدنٍ للرؤية وصواعقَ رعديّة حتى التاسعة مساءً، وفق إنذار "الأرصاد" الأصفر.