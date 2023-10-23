نجاح جراحة استئصال كتلة كبيرة من المخيخ لطفل عمره 8 سنوات بالطائف

نجح أطباء متخصصون في التجمع الصحي بالطائف، بمجمع الملك فيصل الطبي في استئصال كتلة كبيرة في المخيخ، عبارة عن ورم يبلغ حجمه ٦ سم * ٣ سم، لطفل يبلغ من العمر 8 أعوام تسبب في استسقاء للسائل النخاعي بالدماغ ومعاناة متكررة من صداع وقيء وعدم اتزان عند المشي.
وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الأولية قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة، تم خلالها عمل تصريف خارجي للسائل النخاعي إنقاذًا لحياة المريض، وبعد ست ساعات من انتهاء العملية لاستكمال الفحوصات الإشعاعية للكتلة الورمية تم إجراء عملية جراحية أخرى استغرقت خمس ساعات، تم خلالها استئصال الكتلة الورمية بالكامل بدون وجود أي مضاعفات أو أضرار عصبية ولله الحمد.
وتم بعدها نقل المريض إلى العناية المركزة الخاصة بالأطفال، ومن ثم نقله إلى التنويم لاستكمال العلاج، حيث غادر المريض المجمع وهو بصحة جيدة.
يذكر أن عدد مراجعي العيادات بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بلغ من شهر يناير وحتى نهاية شهر يونيو (ستة شهور) ١٢٤٦٤٥ ألف مراجع بمتوسط شهري 20 ألفًا و 774 مراجعًا.