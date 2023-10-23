نجاح جراحة استئصال كتلة كبيرة من المخيخ لطفل عمره 8 سنوات بالطائف

نجح أطباء متخصصون في التجمع الصحي بالطائف، بمجمع الملك فيصل الطبي في استئصال كتلة كبيرة في المخيخ، عبارة عن ورم يبلغ حجمه ٦ سم * ٣ سم، لطفل يبلغ من العمر 8 أعوام تسبب في استسقاء للسائل النخاعي بالدماغ ومعاناة متكررة من صداع وقيء وعدم اتزان عند المشي.