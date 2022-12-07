ضبط 4 أشخاص مارسوا التسوّل في عسير "فيديو"

تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، حيث ضبطت الجهات الامنية 4 أشخاص مارسوا التسوّل في عسير.
وفي التفاصيل، تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية؛ لقيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ داخل أحد الجوامع، وتمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من مرتادي المحال التجارية.
وفي مشهدٍ آخر، وفق حساب الأمن العام على تويتر، تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد الجوامع، كما تمّ رصد وضبط مقيمتَيْن من الجنسية اليمنية قامتا بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.
وأفاد حساب الأمن العام على تويتر، بأن الإبلاغ عن حالات التسوّل واجب وطني، حاثاً المواطنين على الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم (911) بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في جميع مناطق المملكة.