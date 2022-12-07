ضبط 4 أشخاص مارسوا التسوّل في عسير "فيديو"

وفي مشهدٍ آخر، وفق حساب الأمن العام على تويتر، تمّ رصد وضبط مقيمة من الجنسية السورية قامت بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ أمام أحد الجوامع، كما تمّ رصد وضبط مقيمتَيْن من الجنسية اليمنية قامتا بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ في الأماكن العامة.