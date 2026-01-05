أمانة "جائزة الملك فيصل" تعلن عن اقتراب موعد الإعلان عن أسماء الفائزين

تتجه أنظار الأوساط العلمية والأكاديمية حول العالم يوم الأربعاء 7 يناير الجاري، إلى الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل للدورة الثامنة والأربعين لعام 2026، في أفرعها الخمسة، وذلك خلال حفل رسمي تنظمه الأمانة العامة للجائزة في مدينة الرياض.
وكانت الأمانة العامة لـ"جائزة الملك فيصل" قد استقبلت خلال الفترة من 1 سبتمبر 2024 وحتى 31 مارس 2025 ترشيحات واسعة من جامعات وهيئات ومؤسسات ومراكز علمية مرموقة من مختلف دول العالم، خضعت جميعها لمراحل دقيقة من التحكيم العلمي وفق معايير الجائزة المعتمدة، وبإشراف لجان متخصصة تضم نخبة من العلماء والخبراء الدوليين.
وحددت لجان الجائزة في وقت سابق موضوعات الأفرع الأربعة لهذا العام على النحو التالي: فرع الدراسات الإسلامية "طرق التجارة في العالم الإسلامي"، وفرع اللغة العربية والأدب "الأدب العربي باللغة الفرنسية"، وفرع الطب "الاكتشافات المؤثرة في علاجات السمنة"، وفرع العلوم "الرياضيات"، فيما يُعدُّ فرع "خدمة الإسلام" جائزة تقديرية مستقلة، تُمنح لمن كان له دور ريادي ومؤثر في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًا وعلميًا واجتماعيًا، من خلال أعمال وأنشطة وبرامج ومشروعات ذات أثر واضح ومستدام في المجتمع المسلم.
وتتكون "جائزة الملك فيصل" من براءة مكتوبة بالخط العربي تتضمن اسم الفائز وملخصًا للإنجازات العلمية أو الفكرية التي أهلته لنيل الجائزة، إضافة إلى ميدالية ذهبية من عيار 24 قيراطًا بوزن 200 جرام، ومكافأة مالية قدرها 750,000 ريال سعودي (200,000 دولار أمريكي) لكل فرع.
وتُعدُّ "جائزة الملك فيصل" واحدة من أبرز الجوائز العالمية في مجالات الفكر والعلم والإنسانية، ومُنحت الجائزة لأول مرة عام 1979، وفاز بها حتى اليوم 301 عالم من 47 دولة، نال عدد منهم لاحقًا جوائز عالمية مرموقة؛ تقديرًا لإسهاماتهم العلمية والإنسانية.