أمانة "جائزة الملك فيصل" تعلن عن اقتراب موعد الإعلان عن أسماء الفائزين

وحددت لجان الجائزة في وقت سابق موضوعات الأفرع الأربعة لهذا العام على النحو التالي: فرع الدراسات الإسلامية "طرق التجارة في العالم الإسلامي"، وفرع اللغة العربية والأدب "الأدب العربي باللغة الفرنسية"، وفرع الطب "الاكتشافات المؤثرة في علاجات السمنة"، وفرع العلوم "الرياضيات"، فيما يُعدُّ فرع "خدمة الإسلام" جائزة تقديرية مستقلة، تُمنح لمن كان له دور ريادي ومؤثر في خدمة الإسلام والمسلمين فكريًا وعلميًا واجتماعيًا، من خلال أعمال وأنشطة وبرامج ومشروعات ذات أثر واضح ومستدام في المجتمع المسلم.