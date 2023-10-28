أمطار وبرد وسيول.. "الحصيني": الحالة الثانية للوسم تنطلق وهذه مناطقها

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس، تبدأ الحالة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ اليوم السبت؛ مشيرًا إلى أن من المتوقع استمرار الحالة أيامًا عدة.