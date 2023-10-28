أمطار وبرد وسيول.. "الحصيني": الحالة الثانية للوسم تنطلق وهذه مناطقها

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس، تبدأ الحالة الثانية لوسم ١٤٤٥هـ اليوم السبت؛ مشيرًا إلى أن من المتوقع استمرار الحالة أيامًا عدة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من المتوقع تمركز هذه الحالة في بدايتها على القطاع الغربي من المملكة خلال الـ48 ساعة القادمة خاصة سواحل مكة؛ بما فيها مكة نفسها وجدة ورابغ والقنفذة والليث.
وأضاف: "تمتد الحالة نحو شمال شرق ناحية منطقة المدينة؛ بما فيها المدينة نفسها بأمطار من متوسطة إلى غزيرة جدًّا وسيول عليها وحبات برد ورياح مع استمرار الأمطار لفترات متقطعة خلال فترة التوقع".
وتابع: "من المتوقع أن تمتد الأمطار من متوسطة إلى غزيرة وسيول نواحي أجزاء من تبوك والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان وغرب القصيم، وتمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن، والله أعلم".