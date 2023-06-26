"المياه الوطنية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من خطتها التشغيلية لموسم الحج بالمدينة المنورة
أعلنت شركة المياه الوطنية عن اكتمال المرحلة الأولى من خطتها التشغيلية لخدمات المياه والخدمات البيئية في المدينة المنورة والتي بدأت من واحد ذي القعدة وحتى اليوم السادس من ذي الحجة، وذلك ضمن الخطط والاستعدادات المعدة لموسم حج 1444هـ.
وأوضحت الشركة أن خطتها التشغيلية للمرحلة الأولى تم تطبيقها بانسيابية على أرض الواقع، حيث بلغت كمية المياه الموزعة من بداية شهر ذي القعدة وحتى السادس من ذي الحجة أكثر من (21,4) مليون متر مكعب من المياه، بمعدل توزيع أكثر من (612) ألف متر مكعب يوميًا، وبمعدل ضخ مستمر (24 ساعة) على المسجد النبوي الشريف، والمنطقة المركزية، والمواقع الدينية، وبمعدل (22,5) ساعة يوميًا للأحياء المخدومة بالشبكات في المدينة المنورة خلال الموسم، وإجراء أكثر من (13) ألف فحص مخبري، لتحقيق أعلى معايير الجودة للمياه الموزعة، كما بلغت كميات المياه المعالجة ثلاثيًا أكثر من (11,4) مليون متر مكعب.
وأكدت أن ما تحقق جاء بتوفيق من الله ثم بالدعم المتواصل من القيادة الرشيدة – حفظها الله - وأمير منطقة المدينة المنورة، واهتمام ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وحرصهم على توفير خدمات مياه مستدامة ذات جودة عالية لضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف، سائلين الله للحجاج حجًا مبرورًا وسعيًا ومشكورًا.