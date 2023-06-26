"المياه الوطنية" تعلن اكتمال المرحلة الأولى من خطتها التشغيلية لموسم الحج بالمدينة المنورة

وأوضحت الشركة أن خطتها التشغيلية للمرحلة الأولى تم تطبيقها بانسيابية على أرض الواقع، حيث بلغت كمية المياه الموزعة من بداية شهر ذي القعدة وحتى السادس من ذي الحجة أكثر من (21,4) مليون متر مكعب من المياه، بمعدل توزيع أكثر من (612) ألف متر مكعب يوميًا، وبمعدل ضخ مستمر (24 ساعة) على المسجد النبوي الشريف، والمنطقة المركزية، والمواقع الدينية، وبمعدل (22,5) ساعة يوميًا للأحياء المخدومة بالشبكات في المدينة المنورة خلال الموسم، وإجراء أكثر من (13) ألف فحص مخبري، لتحقيق أعلى معايير الجودة للمياه الموزعة، كما بلغت كميات المياه المعالجة ثلاثيًا أكثر من (11,4) مليون متر مكعب.