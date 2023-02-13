"الاستئناف الجزائية" تحدد موعدًا للنظر في الدعوى ضد المتهم الأمريكي أنس بحيري

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.