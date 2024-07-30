"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان والباحة والرياض والشرقية ونجران).
وفي التفاصيل، نبَّه المركز المنطقة الشرقية لموجة حارة، وارتفاع درجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 مئوية. وتشمل الحالة الأفلاج. وتشهد أتربة مثارة على السليل ووادي الدواسر والدوادمي والرين والقويعية وعفيف. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 17 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة والكامل والقنفذة والليث. وتشهد أمطارًا غزيرة على أصم وبني يزيد وميسان، وأمطارًا متوسطة على الطائف والعرضيات. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وبيش وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان والدرب. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة نجران أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 18 من مساء الأربعاء.