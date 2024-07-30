"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة وسيول وأتربة مثارة وموجة حارة

كما تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية والجموم والعاصمة المقدسة والكامل والقنفذة والليث. وتشهد أمطارًا غزيرة على أصم وبني يزيد وميسان، وأمطارًا متوسطة على الطائف والعرضيات. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23 من مساء الأربعاء.