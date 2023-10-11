تحت شعار "حياتك غالية".. المملكة تستضيف الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية

تستضيف المملكة الاجتماع الإقليمي لمبادرة صحة المرأة العربية بتنظيم مجلس شؤون الأسرة، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ومنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء، يومي 16 و17 أكتوبر الجاري بالرياض، لتفعيل أنشطة المبادرة، في ضوء تنفيذ القرار الصادر عن الدورة العادية (59) لمجلس وزراء الصحة العرب التي عُقدت في مايو 2023م، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمهتمين بالملف الصحي، والخبراء والأطباء، وممثلي المنظمات، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة.