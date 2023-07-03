"الوطني لتنمية الغطاء النباتي": عقوبة مخالفة نظام البيئة غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال

شدّد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على عدم مخالفة نظام البيئة بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، أو بغير الوسائل المسموح بها؛ لافتاً إلى أن مخالفة ذلك تُعرّض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال.