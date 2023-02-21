مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحقق حلم زوجة ثلاثينية في الأمومة

وقالت الدكتورة نوف الأسمري استشارية النساء والولادة وعلاج تأخر الإنجاب، والطبيبة المعالجة: إن الأم وزوجها راجعا المستشفى وهما يشتكيان من عقم استمر معهما لمدة 10 سنوات، وتم إخضاعهما لكل التحاليل والفحوصات الطبية الدقيقة اللازمة؛ حيث أظهر المسح المجهري أن الزوج لديه مشكلة هي انعدام الحيوانات المنوية "حالة صفرية"، إضافة إلى أن الزوجة بدورها تعاني من التجلطات والأجسام المضادة، وعلى ضوء المعطيات التي وفّرتها نتائج الفحوصات، قام الفريق الطبي بالتمحيص في البروتوكولات لاستخدام أنسبها مع الحالة، وتقرير خطة علاجية ترتكز على التعامل مع الأجسام المضادة بالأدوية المسيلة.. وتم تجهيز الزوجين لعملية أطفال أنابيب، وبالتزامن مع سحب البويضات من الزوجة تم التنسيق مع قسم المسالك البولية لسحب وتحضير الحيوانات المنوية.. وبالفعل حصلنا على حيوانات منوية بحالة ممتازة، وجرت عملية التلقيح والتخصيب وإعادة زرع الأجنّة في رحم الزوجة، وبعد نحو أسبوعين أُخضعت لفحص حمل كانت نتيجتها إيجابية ولله الحمد.