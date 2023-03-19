صناعات الغانم تفتتح أكبر فروعها لـ إكسايت في جدة

افتتحت شركة صناعات الغانم (احدى شركات مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي، أحدث و أكبر فرع في مدينة جدة لعلامتها التجارية الرائدة في قطاع الإلكترونيات "إكسايت" ، ويأتي ذلك ضمن مساعيها لتحقيق خططها للتوسع داخل المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع سياستها المبنية على تقديم خدمات مميزة تتمحور حول توفير تجربة متميزة للعميل، وسعيًا منها لأن تكون أقرب لعملائها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ومع افتتاح هذا الفرع يرتفع مجموع سلسلة فروع إكسايت في المملكة إلى 12 فرعًا. هذا وتعتزم الشركة افتتاح المزيد من الفروع في المستقبل، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية التي تديرها شركة صناعات الغانم.
يقع فرع إكسايت للإلكترونيات الجديد في مدينة جدة داخل حي الفيحاء على شارع عبدالله السليمان، حيث تم تجهيزه على مساحة تتجاوز 2,300 متر مربع، ويعتبر هذا الموقع من المواقع المميزة التي تتوسط مدينة جدة، كما تم تصميم هذا الفرع على نمط مراكز إكسايت للخدمة السريعة، هذا وصرحت الشركة عن خططها لافتتاح فروع كبرى في المستقبل. وحضر افتتاح الفرع الجديد وفد من ممثلي غرفة جدة للتجارة والصناعة، ووفد من الإدارة العليا في شركة صناعات الغانم، بالإضافة إلى عدد من المؤثرين والمشاهير على شبكات التواصل الاجتماعي.
تأتي هذه الافتتاحات في المنطقة الغربية ضمن خطة توسعية شاملة لشركة صناعات الغانم في المملكة العربية السعودية لنشر العلامات التجارية العالمية التي تمثلها الشركة، والتي تتماشى مع عدد من أهداف رؤية 2030، خاصة فيما يتعلق بتمكين أبناء الوطن من إطلاق طاقاتهم وقدراتهم، وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر.
والتزامًا منها بوضع تجربة العميل في محور أعمالها، تستمر إكسايت في سعيها لتوفير خدمة عملاء فائقة التميز، من حيث تلبية احتياجاتهم بطريقة ميسرة بوجود فريق عمل سعودي مؤهل وخدمات مساندة عديدة، وتوفير خدمات تحقق تجربة إيجابية للعميل، وتشمل خدمة الأقساط الميسرة وخدمة الكفالة الإضافية "X-Care" وخدمات التوصيل والتركيب، كما يمكن للعميل التسوق براحة من خلال تطبيق المتجر على الهواتف الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني www.xcite.com.sa، هذا وتتيح لهم الشركة إمكانية الاستفادة من خدمة الدفع أونلاين والاستلام من المعرض عن طريق خدمة Click-and-Collect. بالإضافة إلى خدمة الطلب عن طريق الموقع والاستفادة من خدمة التوصيل بأسلوب حديث ومصمم بأحدث المعايير.
تحرص معارض إكسايت على توفير تجربة رائعة لكافة شرائح العملاء بمختلف اهتماماتهم، حيث تم تصميم المعارض لتكون معارض تفاعلية لمجموعة واسعة من الهواتف المحمولة والساعات الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة ألعاب الفيديو وملحقاتها والأجهزة المنزلية الصغيرة والكبيرة إلى جانب العديد من العلامات التجارية العالمية التي تقدم أفضل الحلول الإلكترونية المنزلية. بالإضافة إلى تقديم أحدث التقنيات، من الأجهزة المنزلية وأجهزة العناية الشخصية إلى محطات الترفيه التي تدعمها أفضل شركات التكنولوجيا العالمية، كما تحرص إكسايت على أن توفر تشكيلة واسعة من منتجاتها في محطات تشغيل تفاعلية، ليتمكن العملاء من تجربة استخدام المنتجات والتفاعل معها قبل شرائها.
يجدر بالذكر أن البيئة الداخلية لجميع فروع إكسايت صممت بعناية لجذب العملاء من خلال محطات عرض واضحة لمختلف فئات الأجهزة، مع وجود مستشاري تسوق مطلعين على كافة مواصفات ومزايا الأجهزة ليقدموا المشورة ويجيبوا على أي تساؤلات. هذا وتتيح الشركة للعملاء عددًا من خيارات الشراء عن طريق خيارات ائتمان متعددة والعديد من خيارات التأمين والكفالة.
تتبنى صناعات الغانم فلسفة تتمحور حول العميل، وذلك في جميع القطاعات التي تعمل من خلالها، مما يعزز من مكانة الشركة في مختلف القطاعات والأقاليم التي تعمل من خلالها. هذا وتمثل شركة صناعات الغانم، بالإضافة إلى إكسايت، حق الامتياز لسلسلة مقاهي كوستا كوفي المشهورة والمفضلة في المملكة المتحدة، والتي تشهد توسعًا في مختلف مناطق وأقاليم المملكة العربية السعودية منذ أن أصحبت سلسلة المقاهي تحت إدارة صناعات الغانم.