صناعات الغانم تفتتح أكبر فروعها لـ إكسايت في جدة

افتتحت شركة صناعات الغانم (احدى شركات مجموعة قتيبة الغانم)، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في منطقة الخليج العربي، أحدث و أكبر فرع في مدينة جدة لعلامتها التجارية الرائدة في قطاع الإلكترونيات "إكسايت" ، ويأتي ذلك ضمن مساعيها لتحقيق خططها للتوسع داخل المملكة العربية السعودية، وتماشياً مع سياستها المبنية على تقديم خدمات مميزة تتمحور حول توفير تجربة متميزة للعميل، وسعيًا منها لأن تكون أقرب لعملائها في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، ومع افتتاح هذا الفرع يرتفع مجموع سلسلة فروع إكسايت في المملكة إلى 12 فرعًا. هذا وتعتزم الشركة افتتاح المزيد من الفروع في المستقبل، بالإضافة إلى عدد من العلامات التجارية التي تديرها شركة صناعات الغانم.