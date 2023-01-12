شركة مداد تفتتح إحدى فروعها المميزة لمساحات العمل "ريجس" في الرياض
ضمن خطتها التشغيلية لزيادة توسعها في عدد فروعها، افتتحت شركة مداد للحلول المكتبية فرعها الجديد من مراكز ريجس "Regus"، وذلك في مجمع ذا اسبلاناد وسط مدينة الرياض، لتصل بذلك إلى 17 مركزاً رائداً في مجال مكاتب العمل المجهزة في السعودية.
ويتضمن الفرع الجديد الممتد على مساحة 2145 متر مربع، 71 مكتب من ضمنها مساحات مشتركة، و4 غرف اجتماع كبيرة وصغيرة، ومساحات مفتوحة للعمل والاجتماعات، وصالة أعمال، ومكاتب افتراضية، وغرف عازلة للمكالمات، وأخرى للاستراحة والألعاب، كذلك جلسات خارجية، وركن للقهوة.
ويتميز فرع ريجس "اسبلاناد الرياض" الذي تم افتتاح أخيراً بتصميمه الجديد والفريد من نوعه، ومختلف عن بقية فروع "ريجس" المنتشرة حول العالم، ويتميز موقعه بتوفرالعديد من المطاعم والمقاهي الجديدة والمميزة، بالإضافة إلى صالات السينما "فوكس سينما"، مع توفير العديد من المواقف للسيارات.
الجدير بالذكر أن علامة "ريجس" تعتبر إحدى العلامات التجارية المشهورة عالمياً ومحلياً في مجال توفير مكاتب العمل المجهّزة، حيث تضم شبكتها أكثر من 3000 مركز أعمال، وتُغطي نحو 900 مدينة عبر 120 دولة، وتملك شركة مداد للحلول المكتبية حق الامتياز التجاري لها داخل السعودية.