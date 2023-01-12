شركة مداد تفتتح إحدى فروعها المميزة لمساحات العمل "ريجس" في الرياض

ويتميز فرع ريجس "اسبلاناد الرياض" الذي تم افتتاح أخيراً بتصميمه الجديد والفريد من نوعه، ومختلف عن بقية فروع "ريجس" المنتشرة حول العالم، ويتميز موقعه بتوفرالعديد من المطاعم والمقاهي الجديدة والمميزة، بالإضافة إلى صالات السينما "فوكس سينما"، مع توفير العديد من المواقف للسيارات.