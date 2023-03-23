تتضمن 25 ركنًا بمشاركة 84 أسرة.. انطلاق فعالية "الفوانيس الرمضانية" بنجران

وأوضح مدير عام فرع بنك التنمية الاجتماعية بنجران محفوظ بن علي العسيري، أن الفعالية تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة باعتبارها اقتصادًا محليًّا داعمًا للمنطقة؛ مشيرًا إلى أن الفعالية تتضمن 25 ركنًا، لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة من مأكولات وحِرَف يدوية، بمشاركة ما يقارب 84 أسرة.