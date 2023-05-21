جولة المملكة 2023 تبدأ فعالياتها من الرياض وأبها وجدة وحائل

تبدأ جولة المملكة 2023، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه فعالياتها بالعاصمة الرياض، حيث تعرض مسرحية "على وضع الطيران" بمسرح محمد العلي في الـ25 من مايو الجاري، في حين تكون المحطة التالية للجولة في مدينة أبها يوم الجمعة الموافق 26 مايو، بحفلة للفنان أصيل أبو بكر والفنان دحوم الطلاسي، على مسرح جامعة الملك خالد، قبل أن تنتقل إلى جدة في الـ28 من الشهر نفسه، مع حفلة للفنانة شيرين عبدالوهاب، في مسرح بنشمارك، لتصل بعد ذلك إلى حائل في النادي الثقافي الأدبي، مع مسرحية "حتى لا يطير الدكان"، والتي تبدأ عروضها من 31 مايو وحتى 2 يونيو.