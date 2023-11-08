أمير الباحة يلتقي وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة

استقبل أميرُ منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء؛ وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأشاد أمير منطقة الباحة، في بداية اللقاء، بما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من رعاية واهتمام بشؤون بيوت الله، والمصليات والعناية بها، وتقديم أرقى الخدمات لها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتعريف بدين الله ومحاسنه وفضائله.
فيما نوّه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة، أيدها الله، للقيام بأعمالها في خدمة بيوت الله والدعوة إليه.
وأشاد باهتمام ودعم أمير منطقة الباحة لمشروعات وخدمات الوزارة بالمنطقة، وحرصه على استمرار عمل الوزارة، بما يحقّق أهداف وتطلعات القيادة والمواطن والمقيم بالمنطقة.