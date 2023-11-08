أمير الباحة يلتقي وزيرَ الشؤون الإسلامية والدعوة

وأشاد أمير منطقة الباحة، في بداية اللقاء، بما توليه حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من رعاية واهتمام بشؤون بيوت الله، والمصليات والعناية بها، وتقديم أرقى الخدمات لها، ونشر الدعوة وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتعريف بدين الله ومحاسنه وفضائله.