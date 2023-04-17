"الخضيري" لـ"سبق": هلال شوال سيمكث بالأفق ٢٤ دقيقة بعد غروب شمس الخميس وهذا ما سيحدث

أكد الفلكي والرائي المشهور عبدالله الخضيري في حديث خاص لـ "سبق" أن هلال شوال سيبقى يوم الخميس ٢٩ رمضان في الأفق ٢٤ دقيقة بعد غروب الشمس، لافتًا أن رؤيته ممكنة في حال خلو الجو من الغيوم والكدر، مؤكدًا أن الواقع وشهادة الشهود العدول ترد على من ادعى استحالة رؤيته مادام سيبقى في الأفق بعد غروب الشمس.
وتحدث الخضيري عن كيفية الإهلال، ودلالة كسوف الشمس صباح يوم الخميس على ولادة هلال شوال، مبينًا عدد المترائين في مرصد جامعة المجمعة وحوطة سدير، موضحًا كيف يتصرف عندما يكون الجو غائمًا في مكان المرصد.
وهذه تفاصيل اللقاء الذي أجرته "سبق" مع الرائي عبدالله الخضيري بين خلاله كيفية الإهلال وحسابات المرصد لهلال شوال.
في البداية أكد الخضيري أن مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير أصدر بيان ظروف الهلال لشهر شوال كالمعتاد لكل شهر، وأصدر جدول لشروق القمر خلال شهر رمضان والقمر يقع غرب خط الزوال آخر الشهر، ومتقدم عن الشمس، وكل يوم يقترب منها حتى يحدث الاقتران وهو وقوع مركز القمر ومركز الشمس ومركز الأرض على خط وهمي واحد، ثم يتحرك عكس حركة الشمس وتسمى بالحركة التراجعية.
وأضاف: من بعدها يبدأ انعكاس الضوء من جزء من جرم القمر المقابل للأرض بما يسمى بالهلال تزداد نسبة الضوء كل يوم وفق ميله عن الخط الوهمي والذي متوسطة 8, 5 درجة علمًا أن عرضه عن الخط أقل من درجة وقت حدوث الكسوف.
هل هناك كسوف مرئي للشمس يؤكد ولادة هلال شوال؟ وكم يمكث الهلال في الأفق؟
نعم، سيحدث كسوف للشمس لن يشاهد في العالم العربي ويشاهد في جنوب شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهندي ويأخذ الهلال في الابتعاد عن الشمس ويغرب بعدها مساء الخميس 29 رمضان بـ 24 دقيقة تقريبًا في موقع المرصد في حوطة سدير.
سيبقى الهلال في الأفق ٢٤ دقيقة.. فهل رؤيته مستحيلة؟
رؤية الهلال في حال بقائه في الأفق ٢٤ دقيقة بعد غروب الشمس ليست مستحيلة أبدًا، فالرؤية متوقفة على صفاء الجو، وقد رؤي هلال شهر شعبان لعام 1425 الموافق 2004م يوم الثلاثاء 14 سبتمبر من جبل الفقرة في المدينة المنورة عن طريق ثلاثة أشخاص، منهم فلكيون أكاديميون ورؤى في سدير كذلك، مع أنه لم يمكث سوى ٧ دقائق في الأفق بعد غروب الشمس، وذلك لصفاء الجو.
ولا شك أنه كلما زاد مُكث الهلال وبُعده عن الشمس، كان أيسر وأسهل في الرؤية، والعكس صحيح. وأذكر في أحد الأعوام أن الهلال مكث 40 دقيقة، ولم نره إلا 8 دقائق؛ وذلك بسبب الجو، ولكن إذا كان الجو صافيًا تمامًا فتتم رؤيته في أقل من ذلك وإن كان مُكثه يسيرًا.
هناك من يجزم بعدم رؤية الهلال مع أنه سيبقى في الأفق بعد غروب الشمس؟
من يتحدث الآن عن معيار الرؤية ويجزم بعدم رؤية الهلال مع مكثه في الأفق بعد غروب الشمس، لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: فإما أن نظره ضعيف، وعليه بنى معياره، وإما أنه منحاز لرأي معين، ويريد الشهرة من خلال مخالفته للآخرين، لأنه فشل في تحقيق الشهرة في تخصصه، وإما أن يكون مقصده الطعن في المنهج الشرعي، الذي تنتهجه المملكة من خلال تطبيقها للسنة النبوية والشريعة الإسلامية.
أما الرد عليه فالواقع يدحض كلامه، وكذا شهادات الشهود العدول الثقات، إذ هم يرون الهلال كل عام وتوثق شهاداتهم في المحاكم الشرعية، في مدد أقل بكثير من مكث هلال شوال لها العام في الأفق بعد غروب الشمس، وقد تكررت الوقائع وتواترت شهادات الشهود طيلة السنوات الماضية وسجلات المحاكم الشرعية تزخر بتلك الشهادات.
بل إن شهادات أكثر من ٢١ مترائيًا من الثقات العدول ثبتت في رؤية هلال رمضان لعام ٢٠١٦م في مواقع مختلفة، رغم مكث الهلال ٢٠ دقيقة في الأفق بعد غروب الشمس ورغم ادعاء استحالة رؤية الهلال في ذلك اليوم من نفس المصدر الذي يكرر استحالة رؤية الهلال كل عام.
ففي يوم الأحد ٦ يونيو ٢٠١٦ م تمكن 21 شاهدًا من رؤية هلال رمضان في حوطة سدير وشقراء وتمير، بالعين المجردة مع أن الحسابات الفلكية أكدت مكثه في الأفق بعد غروب الشمس 20 دقيقة فقط.
وجاءت تلك الشهادات المتعددة من أماكن متباعدة كأكبر رد على أحد المشككين في إمكانية رؤية الهلال في البلاد العربية والإسلامية بالعين المجردة.
وشاهد الهلال في حوطة سدير 15 شاهدًا، وتم إثبات شهادة 10 من المترائين وخمسة فضلوا عدم إثبات شهادتهم لحصول المقصود وتحقق المطلوب بشهادة بقية الشهود، وتفاوتت رؤية الشهود الهلال مكثًا في الأفق بين 5 دقائق و 10 دقائق.
أما في شقراء فقد تمكن أربعة من المترائين من رؤية الهلال وأثبتت رؤية شاهدين شرعًا فيما لم تثبت رؤية الشاهدين الآخرين تحقيقًا لرغبتهما، وبحسب رؤية الشهود في شقراء فقد أكدوا أنهم شاهدوا الهلال ثلاث دقائق ثم اختفى، بينما شاهد الهلال في تمير شاهدان شقيقان وتم إثبات شهادتهما شرعًا.
كم عدد المترائين في المرصد وفي سدير؟
بفضل الله وكرمه عدد المترائين بمرصد جامعة المجمعة الفلكي 14 مترائيًا، وأغلبهم حصل على دورة ترائي الأهلة، كما يوجد 5 مترائين في مقر اللجنة الرسمية بحوطة سدير .
إذا كان الجو غائمًا في مكان الرصد فكيف تتصرفون؟
كنا نأخذ من أحد المسؤولين في الأرصاد -رحمه الله -أقرب موقع صحو، ثم نذهب له وقد ذهبنا مرتين غرب الرياض، ومرة شمال مطار الملك خالد للبحث عن مكان صحو، وتمكنا من رؤية الهلال.
كلمة أخيرة
يوم الخميس 29 رمضان بعد مغيب الشمس في حال رؤية الهلال في المملكة ستسمع دول رأت الهلال وأعلنت العيد ولن يتحدث أحد عنها سيقتصر حديثهم عن المملكة فقط.