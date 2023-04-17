"الخضيري" لـ"سبق": هلال شوال سيمكث بالأفق ٢٤ دقيقة بعد غروب شمس الخميس وهذا ما سيحدث

وجاءت تلك الشهادات المتعددة من أماكن متباعدة كأكبر رد على أحد المشككين في إمكانية رؤية الهلال في البلاد العربية والإسلامية بالعين المجردة.

وشاهد الهلال في حوطة سدير 15 شاهدًا، وتم إثبات شهادة 10 من المترائين وخمسة فضلوا عدم إثبات شهادتهم لحصول المقصود وتحقق المطلوب بشهادة بقية الشهود، وتفاوتت رؤية الشهود الهلال مكثًا في الأفق بين 5 دقائق و 10 دقائق.

أما في شقراء فقد تمكن أربعة من المترائين من رؤية الهلال وأثبتت رؤية شاهدين شرعًا فيما لم تثبت رؤية الشاهدين الآخرين تحقيقًا لرغبتهما، وبحسب رؤية الشهود في شقراء فقد أكدوا أنهم شاهدوا الهلال ثلاث دقائق ثم اختفى، بينما شاهد الهلال في تمير شاهدان شقيقان وتم إثبات شهادتهما شرعًا.