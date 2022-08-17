تنظمها "الشؤون الإسلامية" في تايلاند.. شاهد انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم

وفي هذا السياق أشاد القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، بالجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في تايلاند بهذا المستوى، ودعمها من القيادة الرشيدة التي تولي القرآنَ الكريمَ وأهله عنايةً خاصةً، كما ثمن المتابعة الدقيقة من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، سائلًا الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين فيها.