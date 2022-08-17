تنظمها "الشؤون الإسلامية" في تايلاند.. شاهد انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم

بحضور وزير الثقافة التايلاندي إيثيبهول خونبلومي، وعصام بن صالح الجطيلي القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في بانكوك، انطلقت يوم أمس الثلاثاء التصفيات النهائية للمسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم التي تنظِّمُها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في مكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند، بالتعاون مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي الإسلامي؛ بهدف تحفيز أبناء مسلمي تايلاند لحفظ القرآن الكريم والتنافس فيه، وذلك في فندق الميراث.
يتنافس في التصفيات النهائية ٣١ متسابقًا ومتسابقة من أصل 388 متسابقًا شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف محافظات ومدن تايلاند؛ حيث سيتم اختيار ثلاثة طلاب من كل فرع للفوز بجوائز المسابقة في فروعها الأربعة، التي تقدر جوائزها بنصف مليون ريال.
وفي هذا السياق أشاد القائم بالأعمال بسفارة المملكة في تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، بالجهود المبذولة لإقامة المسابقة القرآنية الأولى في تايلاند بهذا المستوى، ودعمها من القيادة الرشيدة التي تولي القرآنَ الكريمَ وأهله عنايةً خاصةً، كما ثمن المتابعة الدقيقة من وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لأعمال المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، سائلًا الله تعالى التوفيق لجميع المشاركين فيها.
من جانبه أشادَ رئيس لجنة التحكيم عضو هيئة كبار العلماء رئيس مركز الوسطية والاعتدال الدكتور عبدالله نومسو، بتميز انطلاقة التصفيات الأولية وحسن الترتيب لها، وتسخير الإمكانات كافة لنجاح الأعمال وتميز مخرجات المسابقة، مؤكدًا أن إقامة المسابقة من أوجه عناية واهتمام قيادة المملكة بمسلمي تايلاند الذين يقدرون الدور الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.
ويعقد الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة يوم غدٍ الخميس بحضور وتشريف وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلفة الشيخ عواد بن سبتي العنزي، والقائم بأعمال سفارة المملكة في بانكوك، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين لدى تايلاند، وعدد من الشخصيات السياسية والإسلامية بالحكومة التايلاندية.