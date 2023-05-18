"مكافحة الفساد" تطيح بموظفَيْن بمحكمة جدة في قضية رشوة.. قُبِض عليهما بالجُرْم المشهود

2- الموظف/ علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديرًا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغًا وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال من أصل مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغًا وقدره (7.317.000) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل دوره بالقضية.