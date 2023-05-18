"مكافحة الفساد" تطيح بموظفَيْن بمحكمة جدة في قضية رشوة.. قُبِض عليهما بالجُرْم المشهود

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات القبض بالجُرْم المشهود على اثنين من موظفي المحكمة العامة في جدة أثناء استلام رشوة.
تفصيلًا، قالت الهيئة اليوم إنها قبضت على كل من:
1- الموظف/ أيمن عبدالرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة.
2- الموظف/ علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديرًا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغًا وقدره (250.000) مائتان وخمسون ألف ريال من أصل مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغًا وقدره (7.317.000) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125.000) مائة وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل دوره بالقضية.
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين.