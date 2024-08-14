جيل "قد الرهان".. المنتخب السعودي يحقق جائزتين في أولمبياد المواصفات الدولي

حقق المنتخب السعودي للمواصفات ولأول مرة، جائزتين دوليتين في أولمبياد المواصفات الدولي الذي أقيم في كوريا الجنوبية، من 12- 14 أغسطس، بمشاركة 200 طالب وطالبة، يمثلون 11 دولة.