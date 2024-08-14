جيل "قد الرهان".. المنتخب السعودي يحقق جائزتين في أولمبياد المواصفات الدولي

حقق المنتخب السعودي للمواصفات ولأول مرة، جائزتين دوليتين في أولمبياد المواصفات الدولي الذي أقيم في كوريا الجنوبية، من 12- 14 أغسطس، بمشاركة 200 طالب وطالبة، يمثلون 11 دولة.
وتألق "جيل المواصفات" في أولمبياد المواصفات الدولي بكوريا الجنوبية وحقق الميدالية البرونزية في البطولة.
وأوضحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن فريق المرحلة الثانوية المكوّن من "ريان الجهني، وبندر خياط، وعبدالعزيز الحربي"، حقق الميدالية البرونزية مع فريق إندونيسيا.
وأضافت: حقق فريق المرحلة المتوسطة المكون من سارة الدهمشي ووجد حسوبة، وهدى أنديجاني، جائزة الشرف من KEIT مع الفريق الصيني.