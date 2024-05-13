"الأمانة" واصلت طرح المزيد من الفرص.. مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات تدعم رواد الأعمال بالطائف
أكدت أمانة الطائف استفادة العديد من رواد الأعمال والمستثمرين من مزايا لائحة الاستثمارات، والمحفزات التي تشمل زيادة مدد العقود الاستثمارية لسنوات أطول، وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء، وغيرها من المميزات للفرص الاستثمارية الدائمة والمؤقتة.
ووفقًا لبيانٍ أوردته الأمانة لـ"سبق" فإنها تواصل مع 10 بلديات مرتبطة، طرح المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية والمميزة (دائمة ومؤقتة) في العديد من الأنشطة الخدمية والمشروعات التطويرية عبر منصة "فرص"، ويمكن الاطلاع على تفاصيلها، كما يتم استقبال أي مقترحات أو رؤى وأفكار مبتكرة لتطوير الخدمات المقدمة لأهالي الطائف والزوار والسياح على السواء.
وأضافت الأمانة أنها تعمل خلال الفترة المقبلة على فتح المجال أمام فرص استثمارية سياحية وخدمية متنوعة تُعَزز مكانة الطائف كأحد أهم أقطاب السياحة المحلية، وتفتح المجال أمام خيارات أوسع للسياح في هذه المدينة التي تجمع مقومات وإمكانات عديدة ومنها الطبيعة المميزة والطقس المعتدل، وقربها من مكة المكرمة وجدة، وسهولة التنقل بها، واحتضانها لأهم المراكز السياحية المعروفة كالهدا والشفا، وتكامل خدماتها؛ مما يوفر أمام السائح مزيدًا من وسائل الجذب؛ خاصة أن المدينة ومراكزها السياحية باتت تقدم كل يوم المزيد من السكن المريح، والمطاعم المميزة، والمدن الترفيهية، والأسواق والمركز التجارية، واستثمارات نوعية قد لا تتوفر في العديد من المحافظات والمناطق.
وتنشط وكالة الاستثمار في أمانة الطائف على دراسة جملة من الفرص الاستثمارية التي تُحَقق قفزات خدمية بالغة الأهمية حين تنفيذها، كما تدعم الموارد المالية التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في مجال الاستثمار البلدي خلال السنوات الماضية، ودعت الوكالة كافة راغبي الاستثمار البلدي إلى الاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية ومعلوماتها؛ كالموقع الجغرافي، والمساحة والأنشطة المرتبطة بكل فرصة، ومواعيد استلام وفتح المظاريف، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص) والتي تمنح المستثمرين إمكانية استلام وتنزيل كراسة الشروط والمواصفات، وتقديم العطاء بشكل إلكتروني، وسير إجراءات عمليات الترسية إلكترونيًّا بما يعزز مستوى الشفافية وسرعة الإنجاز.