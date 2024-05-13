"الأمانة" واصلت طرح المزيد من الفرص.. مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات تدعم رواد الأعمال بالطائف

وأضافت الأمانة أنها تعمل خلال الفترة المقبلة على فتح المجال أمام فرص استثمارية سياحية وخدمية متنوعة تُعَزز مكانة الطائف كأحد أهم أقطاب السياحة المحلية، وتفتح المجال أمام خيارات أوسع للسياح في هذه المدينة التي تجمع مقومات وإمكانات عديدة ومنها الطبيعة المميزة والطقس المعتدل، وقربها من مكة المكرمة وجدة، وسهولة التنقل بها، واحتضانها لأهم المراكز السياحية المعروفة كالهدا والشفا، وتكامل خدماتها؛ مما يوفر أمام السائح مزيدًا من وسائل الجذب؛ خاصة أن المدينة ومراكزها السياحية باتت تقدم كل يوم المزيد من السكن المريح، والمطاعم المميزة، والمدن الترفيهية، والأسواق والمركز التجارية، واستثمارات نوعية قد لا تتوفر في العديد من المحافظات والمناطق.